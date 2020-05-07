На Дону сделали 400 платных тестов на COVID-19

7 Май 2020 2020-05-07T17:21:22+03:00

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В Ростовской области сделали уже 400 платных тестов на наличие коронавируса. Такой результат удалось достичь всего за две недели, как появилась эта возможность. Об этом рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

Подобное, платное обследование выполняют частные учреждения Ростовской области.

- Лаборатория "Ситилаб" сделала порядка 400 тестов. Люди обращаются по собственному желанию, однако, большого ажиотажа не наблюдается, - отметила Быковская.

Стоит отметить, что возможность провериться на наличие "ковида" появилась совсем недавно. В конце апреля власти анонсировали, что этим будут заниматься частные медицинские учреждения на платной основе. Ценники у всех разные, но в среднем за такое обследование придется заплатить около 1600 рублей. Плюс необходимо покрыть расходы на взятие биоматериала, что обойдется примерно в 700 рублей.

Напомним, что в 7 мая в Ростовской области выявлено еще 80 новых случаев заражения коронавирсом. Всего в регионе подхватили инфекцию уже более 1500 человек. При этом выздоровели почти 200 человек, но 12 пациентов скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU