2020-05-07T17:56:40+03:00
Общество

Ростовчанка хотела передать в изолятор сигареты с наркотиками

Женщина может отправиться в тюрьму
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Содержимое посылки перещали в полициюСодержимое посылки перещали в полициюФото: Артем КИЛЬКИН
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Жительница Ростова-на-Дону передала в СИЗО №5 посылку с продуктами, в которой полицейские нашли сигареты с наркотиками. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУФСИН, запрещенные вещества обнаружили сотрудники.

Проверяющим СИЗО показался необычным цвет сигарет. Все изъятые предметы были переданы в отдел полиции для принятия процессуального решения.

- В действиях ростовчанки могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного статьей 228 «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области.

В случае, если вина женщины будет оказана, то максимальное наказание за это преступление предусматривает лишение свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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