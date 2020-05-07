В Ростовской области планируют ввести карантин по бешенству из-за зараженной лисы

7 Май 2020 2020-05-07T18:15:13+03:00

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В Шолоховском районе Ростовской области в одном из хуторов обнаружили вирус бешенства. Специалисты взяли биоматериал на анализ у мертвой лисы. Пробы показали положительный результат. Об этом сообщили в управлении ветеринарии донского региона.

- В ближайшее время на отдельной территории муниципального образования введут карантин, - отметили в ведомстве.

Больного бешенством зверя нашли в хуторе Калиновском Ростовской области.

Вирус бешенства смертельно опасен для человека из-за того, что порождает нервную систему. Случаи выздоровления после появления симптомов бешенства регистрируются не часто. Для предотвращении заболевания людям необходимо избегать контакта с дикими животными и каждый год прививать домашних животных.

ИСТОЧНИК KP.RU