2020-05-07T19:03:44+03:00
Общество

В Ростове на улицах появились фотографии ныне живущих ветеранов

Снимки являются одним из украшений города к 9 Мая
Виктория Никитина
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В Ростове город украсили к 9 Мая. Фото: аккаунт Инстаграм Алексея ЛогвиненкоВ Ростове город украсили к 9 Мая. Фото: аккаунт Инстаграм Алексея Логвиненко
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В Ростове ко Дню Победы праздничной символикой украсили улицы и здания города.

Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко. В этом году в донской столице установили не только флаги и панно, но также и фотографии ныне живущих ветеранов.

- Особую атмосферу донской столице придаёт световая подсветка зданий, улиц, памятников и сооружений. Теперь вечерний Ростов выглядит особенно торжественно, - написал Алексей Логвиненко в своем аккаунте в Instagram.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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