В Ростовской области для устройства на работу стали требовать справки об отсутствии COVID-19

7 Май 2020 2020-05-07T19:29:03+03:00

Справки необходимы для устройства на работу в другом регионе

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В Ростовской области желающие устроиться на работу должны пройти тест на коронавирус.

Людям, которые собираются устроиться на работу вахтовым методом, необходимо сдать тест, чтобы убедиться в отсутствии у них COVID-19. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

Она также уточнила, что при устройстве на работу в другом регионе работодатель в праве запросить документ на отсутствие коронавируса у кандидата. Быковская отметила, что ажиотажного спроса на платные тесты на COVID-19 в Ростовской области по-прежнему нет, а за все время лаборатория выполнила только 400 таких анализов.

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Об этом рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

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ИСТОЧНИК KP.RU