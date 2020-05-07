2020-05-07T19:29:03+03:00
Общество

В Ростовской области для устройства на работу стали требовать справки об отсутствии COVID-19

Справки необходимы для устройства на работу в другом регионе
Виктория Никитина
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В Ростовской области работодатели просят сдавать тест на коронавирусВ Ростовской области работодатели просят сдавать тест на коронавирусФото: "КП" Архив
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В Ростовской области желающие устроиться на работу должны пройти тест на коронавирус.

Людям, которые собираются устроиться на работу вахтовым методом, необходимо сдать тест, чтобы убедиться в отсутствии у них COVID-19. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

Она также уточнила, что при устройстве на работу в другом регионе работодатель в праве запросить документ на отсутствие коронавируса у кандидата. Быковская отметила, что ажиотажного спроса на платные тесты на COVID-19 в Ростовской области по-прежнему нет, а за все время лаборатория выполнила только 400 таких анализов.

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Об этом рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Быковская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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