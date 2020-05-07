2020-05-07T19:48:52+03:00
Общество

Дончане смогут посмотреть онлайн-трансляцию праздничных мероприятий 9 Мая

Такой формат разработан из-за режима самоизоляции
Виктория Никитина
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В Ростове организовали онлайн-трансляцию праздничных мероприятий 9 Мая. Фото: правительство РОВ Ростове организовали онлайн-трансляцию праздничных мероприятий 9 Мая. Фото: правительство РО
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В Ростовской области состоится онлайн-трансляция мероприятий, которые запланированы на 9 мая в честь 75-й годовщины Великой Победы. Об этом рассказали в региональном правительстве.

- 9 мая в честь Дня Победы праздничные мероприятия в Ростовской области отменяться не будут. При этом все они пройдут с соблюдением режима самоизоляции. Все мероприятия будут транслироваться, и их можно смотреть в режиме реального времени, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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