Дончане смогут посмотреть онлайн-трансляцию праздничных мероприятий 9 Мая
В Ростовской области состоится онлайн-трансляция мероприятий, которые запланированы на 9 мая в честь 75-й годовщины Великой Победы. Об этом рассказали в региональном правительстве.
- 9 мая в честь Дня Победы праздничные мероприятия в Ростовской области отменяться не будут. При этом все они пройдут с соблюдением режима самоизоляции. Все мероприятия будут транслироваться, и их можно смотреть в режиме реального времени, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU