2020-05-07T20:14:27+03:00
Общество

О возможной второй волне выдачи пропусков заявил губернатор Василий Голубев

После первого этапа снятия ограничений работникам предприятий тоже потребуются пропуска
Виктория Никитина
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В Ростове ожидается вторая волна выдачи пропусковВ Ростове ожидается вторая волна выдачи пропусковФото: "КП" Архив
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В донской столице ожидается вторая волна выдачи пропусков.

Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время встречи с бизнес-сообществом региона. По его словам, в случае снятия ряда ограничений заработают некоторые предприятия и им тоже понадобятся разрешения на передвижение по городу.

Некоторые предприятия могут начать свою работу уже после майских праздников. Это будет первый этап снятия ограничений. Губернатор напомнил, что существующие разрешения действуют до 15 мая.

- В случае необходимости мы их просто продлим», - добавил Голубев.

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Без них люди не смогут въехать в донскую столицу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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