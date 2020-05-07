О возможной второй волне выдачи пропусков заявил губернатор Василий Голубев

7 Май 2020 2020-05-07T20:14:27+03:00

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В донской столице ожидается вторая волна выдачи пропусков.

Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев во время встречи с бизнес-сообществом региона. По его словам, в случае снятия ряда ограничений заработают некоторые предприятия и им тоже понадобятся разрешения на передвижение по городу.

Некоторые предприятия могут начать свою работу уже после майских праздников. Это будет первый этап снятия ограничений. Губернатор напомнил, что существующие разрешения действуют до 15 мая.

- В случае необходимости мы их просто продлим», - добавил Голубев.

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Без них люди не смогут въехать в донскую столицу.

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ИСТОЧНИК KP.RU