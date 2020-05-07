2020-05-07T20:34:34+03:00
Общество

Психологи против COVID-19: квалифицированные специалисты помогают справиться с напряжением и тревогой

Материал предоставлен организаторами проекта «Доктора человечества»
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Социальный проект «Доктора человечества». Фото: freepik.comСоциальный проект «Доктора человечества». Фото: freepik.com
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Социальный проект «Доктора человечества», в котором психологи со всей страны оказывают помощь всем желающим на безвозмездной основе, продолжает свою активную деятельность.

Каждый, кто испытывает стресс, тревогу, волнение, может обратиться и получить в рамках проекта психологическую поддержку бесплатно.

Квалифицированные практикующие психологи с многолетним стажем работы объединились и предоставляют волонтёрские часы своей работы, чтобы помочь справиться с напряжением и тревогой русскоговорящему населению мира. Консультации проходят в онлайн режиме. Обратиться может каждый.

Почему так важно своевременно обратиться за помощью? Не для кого не секрет, что психологическое и эмоциональное состояние-это важнейшие составляющие иммунитета, именно они помогают справляться с трудностями, адаптироваться к новым условиям и выдерживать нагрузки.

Берегите себя и своевременно обращайтесь за профессиональной помощью. Вместе мы справимся.

Запись на бесплатный приём на сайте.

Заполните заявку на сайте и с вами свяжется администратор.

Организаторы проекта:

Ирина Бова, клинический психолог, кандидат наук, член АКПТ.

Екатерина Барановская, психолог, коуч, руководитель фонда "Возможно Всё" - Урал

ИСТОЧНИК KP.RU

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