Психологи против COVID-19: квалифицированные специалисты помогают справиться с напряжением и тревогой
Социальный проект «Доктора человечества», в котором психологи со всей страны оказывают помощь всем желающим на безвозмездной основе, продолжает свою активную деятельность.
Каждый, кто испытывает стресс, тревогу, волнение, может обратиться и получить в рамках проекта психологическую поддержку бесплатно.
Квалифицированные практикующие психологи с многолетним стажем работы объединились и предоставляют волонтёрские часы своей работы, чтобы помочь справиться с напряжением и тревогой русскоговорящему населению мира. Консультации проходят в онлайн режиме. Обратиться может каждый.
Почему так важно своевременно обратиться за помощью? Не для кого не секрет, что психологическое и эмоциональное состояние-это важнейшие составляющие иммунитета, именно они помогают справляться с трудностями, адаптироваться к новым условиям и выдерживать нагрузки.
Берегите себя и своевременно обращайтесь за профессиональной помощью. Вместе мы справимся.
Запись на бесплатный приём на сайте.
Заполните заявку на сайте и с вами свяжется администратор.
Организаторы проекта:
Ирина Бова, клинический психолог, кандидат наук, член АКПТ.
Екатерина Барановская, психолог, коуч, руководитель фонда "Возможно Всё" - Урал
ИСТОЧНИК KP.RU