В Ростове домашних животных бесплатно привьют от бешенства

7 Май 2020 2020-05-07T21:10:44+03:00

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В донской столице проведут бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства.

Прививки животным начнут делать уже с 12 мая ветврачи Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных. Это будет плановая выездная вакцинация собак и кошек против бешенства.

В разных районах города, по графику, с 12:00 до 16:00, каждый владелец животного, восприимчивого к бешенству, может сделать питомцу бесплатную прививку.

Пункты нахождения мобильных бригад ветеринарных врачей будут действовать до 16 июня.

- Отметим, что бешенство является неизлечимым заболеванием, как для человека, так и для животного. Единственной защитой от вируса является ежегодная профилактическая вакцинация домашних питомцев антирабической вакциной. В государственных ветеринарных лечебницах Ростовской области бесплатную прививку от бешенства питомцу можно сделать в течение всего года, - сообщили в правительстве Ростовской области.

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Анализ показал положительный результат.

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ИСТОЧНИК KP.RU