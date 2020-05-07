Арендованный гараж продал рецидивист в Ростове

7 Май 2020 2020-05-07T21:56:11+03:00

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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении мошенничества.

В ходе следствия стало известно, что местный житель нашел в интернете объявление о продаже гаража. Он встретился с продавцом и осмотрел потенциальную покупку, а затем передал ему деньги. Чуть позже потерпевший выяснил, что он стал жертвой мошенника и отдал деньги человеку, который не является собственником купленного гаража. Общая сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.

Мужчина незамедлительно обратился с заявлением в полицию. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. Позже стало известно, что ранее он уже был судим за кражу. Стражи порядка установили, что мужчина взял гараж в аренду, а потом разместил в интернете объявление о продаже и продал его.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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По версии следствия, бизнесмен похитил десятую часть от суммы контракта, предоставив поддельные документы о проделанной работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU