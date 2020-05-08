Работающие с SARS-CoV-2 донские медики получили места в общежитиях

8 Май 2020 2020-05-08T08:37:59+03:00

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В донском регионе врачам, спасающим жизни от коронавируса, выделили специальные общежития.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 7 мая сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская. Медики, работающие с SARS-CoV-2, стараются не появляться дома, чтобы не подвергать опасности своих родных.

- Сегодня врачи в «ковидных» госпиталях работают отчасти вахтовым методом. При каждом госпитале есть общежития, где они могут отдохнуть после работы и даже переночевать. Если у врачей есть маленькие дети, пожилые родители или люди с хроническими заболеваниями, то лишний раз дома они стараются не появляться, - рассказала Татьяна Быковская..

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Медикам выделят 135 номеров, чтобы они могли отдыхать после работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU