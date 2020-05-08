Срок пребывания в СИЗО продлили устроившеу смертельное ДТП на трассе полицейскому

8 Май 2020 2020-05-08T08:57:42+03:00

Он будет находиться в изоляторе до 5 июля

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Устроивший смертельное ДТП в Ростовской области полицейский останется в СИЗО. Его пребывание в изоляторе было продлено как минимум до 5 июля. Решение вынес Ленинский районный суд.

Напомним, что авария произошла еще в начале ноября. 22-летнний житель Новочеркасска Руслан Попов после бурной вечеринки возвращался с друзьями домой. Молодые люди шли вдоль трассы. Родные парня забили тревогу, когда он не вернулся домой ни утром, ни днем следующего дня.

Позже стало известно, что парень стал жертвой ДТП, а сбил его старший участковый уполномоченный МО МВД «Азовский» майор Роман Лобанов. На допросе он признался, что сбил Руслана, а труп вывез в ближайшую лесополосу и бросил там, побоявшись наступления ответственности.

Теперь экс-полицейскому грозит тюремное заключение, расследование дела все еще продолжается.

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Пропавшего парня искали несколько суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU