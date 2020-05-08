В Ростовскую область вернулись туристы из Израиля

8 Май 2020 2020-05-08T09:52:36+03:00

Все они будут находиться на 14-дневном карантине

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В аэропорту Платов приземлился рейс Тель-Авив – Ростов-на-Дону – Екатеринбург. Об этом сообщили в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

Накануне около 21:00 самолет из Израиля приземлился в ростовском аэропорту. На борту лайнера находились 125 пассажиров, больше половины из которых высадились в Платове. В этом же самолете летели жители Краснодарского края, Адыгеи, Ставропольского края, а также Воронежской и Саратовской областей.

Всех прибывших из Тель-Авива проверили на наличие симптомов ОРВИ. В обсерватор помещают тех, у кого по прибытии плохое самочувствие, а остальных развозят по домам на обязательный 14-дневный карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU