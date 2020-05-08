2020-05-08T11:22:15+03:00
Общество

В Ростовской области на закупку аппаратов ИВЛ потратят 270 млн рублей

Специалисты планируют купить около 50 единиц техники
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Приобретенные аппараты ИВЛ разместят в областной больницеПриобретенные аппараты ИВЛ разместят в областной больницеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Ростовская областная клиническая больница объявила конкурс на приобретение полусотни аппаратов искусственной вентиляции легких и 19 специализированных мониторов. Соответствующая заявка размещена на сайте госакупок.

Согласно условиям документа, начальная стоимость контракта составляет 271,4 млн рублей. Часть техники будет доставлена до середины июля, а остальное привезти до ноября 2020 года.Победитель торгов станет известен после 14 мая.

Стоит отметить, что в последнее время из-за пандемии коронавируса покупке аппаратов ИВЛ уделяется особое внимание. Эта медицинская техника сейчас пользуется повышенным спросом. Больных коронавирусом в тяжелом состоянии врачи подключают к ИВЛ. Вскоре аппараты искусственной вентиляции легких в регион также поставит Министерство промышленности и торговли РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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