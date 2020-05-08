Уникальные лекарственные препараты разработали в ЮФУ

8 Май 2020 2020-05-08T11:25:31+03:00

Не исключено, что они появятся в аптеках в ближайшее время

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В Южном федеральном университете ученые разработали уникальные лекарственные препараты.

- Органический синтез веществ стал одним из ведущих направлений современных наук о материалах, - рассказали специалисты. - Только за последние три года в НИИ физической и органической химии ЮФУ в рамках заключенных с Министерством образования и науки двух государственных контрактов выполнялся комплекс ПНИЭР по трем впервые синтезированным химическим соединениям, которые стали основой оригинальных экспериментальных фармацевтических субстанций. Работа проводилась в коллаборации со специалистами Волгоградского государственного медицинского университета с кафедры фармакологии.

В частности, произведен синтез трех субстанций в количестве четырех килограммов каждая, определение их стабильности, разработки методов их анализа, подробного лабораторного регламента и проектов опытно-промышленного регламента.

- В результате работы были созданы три вещества, теперь уже препарата: антимигренозный препарат РУ-31, противоязвенное вещество РУ-64 и препарат с антиагрегантным действием РУ-891, - добавили в вузе. - Суммарный объем государственного финансирования по каждому из проектов составил 33 млн. руб., еще 11 млн. рублей - внебюджетного финансирования, которое обеспечивалось ВолгГМУ. Работа проводилась в рамках государственной программы ФАРМА-2020. А все три проекта были успешно завершены, что открывает возможность для дальнейшего проведения клинических испытаний препаратов.

В данный момент там проводят работу по разработке не имеющего в мире аналогов лекарства, под рабочим названием «РУ-1205». Известно, что оно обладает свойствами анальгетика и не вызывает никаких побочных эффектов, в частности никакой наркотической зависимости и аналогов в мире не имеет. В его создании участвуют руководитель лаборатории органического синтеза НИИ ФОХ ЮФУ Анатолий Морковник и академик Александр Спасов из Волгограда.

Кроме того, коллектив исследователей ЮФУ и ВолГМУ работает с потенциальными индустриальными партнерами. В настоящий момент ведется разработка особой партии препарата, в который введены атомы-метки для анализа того, как препарат распространяется в живом организме.

Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время, при должной поддержке государства и бизнеса, в наших аптеках появятся недорогие лекарственные средства, способные не только улучшить здоровье россиян или облегчить их боль, но и доказать всему миру, что наша наука всегда на шаг впереди.