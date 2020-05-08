В Ростовской области новую инфекционную больницу планируют сдать до конца года

8 Май 2020 2020-05-08T12:17:43+03:00

Строительство было запланировано еще 12 лет назад

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Строительство новой инфекционной больницы Ростовской области планируют завершить уже в конце 2020 года. Как рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Быковская, проект больницы был разработан ещё в 12 лет назад, однако из-за кризиса строительство перенесли на более поздний срок.

- Мы все понимаем, что этот вирус пришёл к нам не на один день, не на один сезон. В регионе распространены и другие инфекционные заболевания - туляремия, крымская лихорадка, и эта больница всегда будет востребована, - сообщила глава регионального минздрава.

Известно, что новая инфекционная больница будет иметь модульную конструкцию из лечебного, диагностического и патологоанатомического блоков. Строительство будет осуществляться поэтапно.

ИСТОЧНИК KP.RU