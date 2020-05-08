2020-05-08T12:17:43+03:00
Общество

В Ростовской области новую инфекционную больницу планируют сдать до конца года

Строительство было запланировано еще 12 лет назад
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Новая инфекционная больница будет иметь модульную конструкциюНовая инфекционная больница будет иметь модульную конструкциюФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Строительство новой инфекционной больницы Ростовской области планируют завершить уже в конце 2020 года. Как рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Быковская, проект больницы был разработан ещё в 12 лет назад, однако из-за кризиса строительство перенесли на более поздний срок.

- Мы все понимаем, что этот вирус пришёл к нам не на один день, не на один сезон. В регионе распространены и другие инфекционные заболевания - туляремия, крымская лихорадка, и эта больница всегда будет востребована, - сообщила глава регионального минздрава.

Известно, что новая инфекционная больница будет иметь модульную конструкцию из лечебного, диагностического и патологоанатомического блоков. Строительство будет осуществляться поэтапно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Колдунья из Ростовской области пойдет под суд за обман пенсионерки
Ростовчанка отдала мошенникам 240 тысяч рублей
Ростовчанин остался без телефона из-за того, что дал позвонить по нему незнакомцу
Ростовские полицейские помогли мужчине, у которого по дороге в аптеку спустилось колесо
В Ростовской области новую инфекционную больницу планируют сдать до конца года
Уникальные лекарственные препараты разработали в ЮФУ
В Ростовской области на закупку аппаратов ИВЛ потратят 270 млн рублей
В Ростовской области появился справочник о мерах соцподдержки людей во время самоизоляции
В Ростовскую область вернулись туристы из Израиля
Срок пребывания в СИЗО продлили устроившеу смертельное ДТП на трассе полицейскому
Работающие с SARS-CoV-2 донские медики получили места в общежитиях
Арендованный гараж продал рецидивист в Ростове
В Ростове домашних животных бесплатно привьют от бешенства
Психологи против COVID-19: квалифицированные специалисты помогают справиться с напряжением и тревогой
О возможной второй волне выдачи пропусков заявил губернатор Василий Голубев