В Ростовской области новую инфекционную больницу планируют сдать до конца года
Строительство новой инфекционной больницы Ростовской области планируют завершить уже в конце 2020 года. Как рассказала министр здравоохранения региона Татьяна Быковская, проект больницы был разработан ещё в 12 лет назад, однако из-за кризиса строительство перенесли на более поздний срок.
- Мы все понимаем, что этот вирус пришёл к нам не на один день, не на один сезон. В регионе распространены и другие инфекционные заболевания - туляремия, крымская лихорадка, и эта больница всегда будет востребована, - сообщила глава регионального минздрава.
Известно, что новая инфекционная больница будет иметь модульную конструкцию из лечебного, диагностического и патологоанатомического блоков. Строительство будет осуществляться поэтапно.
ИСТОЧНИК KP.RU