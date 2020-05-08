Ростовские полицейские помогли мужчине, у которого по дороге в аптеку спустилось колесо

8 Май 2020 2020-05-08T12:25:01+03:00

Они отвезли его на шиномонтаж, так как запаски у водителя не было

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Житель Ростовской области попал в неприятную ситуацию, когда ехал в аптеку. Инцидент произошел в отдаленном районе Дона - Ремонтненском. Стоящий у обочины автомобиль заметил экипаж ДПС. Сотрудники полиции подошли к водителю, чтобы выяснить, что случилось. Мужчина рассказал, что у него спустил колесо, однако запаски с собой у него не было.

Стражи порядка не стали оставлять горе-водителя в беде, а взяли спущенное колесо и отвезли в ближайший пункт шиномонтажа и обратно. В итоге колесо поставили на место, а мужчина поехал, куда намеревался. А еще написал благодарность руководству неравнодушных блюстителей закона, которые ему помогли.

Напомним, из-за режима самоизоляции, введенного в регионе с конца марта, жителям разрешено выходить из дома только в ближайшую аптеку, магазин или прогулку с животными и то - не дальше ста метров от дома. А также на работу и обратно могут ездить те, у кого есть специальные пропуска.

ИСТОЧНИК KP.RU