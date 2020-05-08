Ростовчанин остался без телефона из-за того, что дал позвонить по нему незнакомцу
В городе Ростове-на-Дону мужчина остался без своего мобильника, после того, как дал позвонить с него незнакомцу. Об этом рассказали в Главном Управлении МВД России по региону.
Как оказалось, к ним в отдел полиции пришел мужчина и обо всем рассказал, а после написал заявление, чтобы преступника нашли. Он сообщил, что неизвестный, взяв трубку, вышел с ней на улицу и был таков.
По горячим следам полицейским удалось задержать предполагаемого преступника. Им оказался 32-летний ростовчанин. Правда, тот успел сдать чужое добро в ломбард до того, как за ним пришли стражи порядка, и даже уже потратил деньги.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь он будет дожидаться суда под подпиской о невыезде. Не исключено, что ближайшие несколько лет он проведет в местах не столь отдаленных.
ИСТОЧНИК KP.RU