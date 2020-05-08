2020-05-08T12:47:19+03:00
Общество

Ростовчанка отдала мошенникам 240 тысяч рублей

Она попалась на одну из самых распространенных уловок
Ольга ГОПАЛО
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Со счета пропали 240 тысяч рублей.Со счета пропали 240 тысяч рублей.Фото: Ольга КОСТИНА
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В Ростове-на-Дону женщина стала жертвой мошенников. Вот только поняла она это позже, когда с ее банковского счета исчезли все деньги. Речь шла о сумме в 240 тысяч рублей.

Как позже расскажет ростовчанка в одном их отделов полиции, куда пришла писать заявление, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником безопасности одного из банков. Он спросил - совершала ли клиентка какие-то операции со своим банковским счетом, а после того, как услышал ее ответ, предложил жертве отменить данную операцию. Для этого ей надо было назвать номер своего телефона, данные карты, номер на ее оборотной стороне и код, который придет по смс. Когда женщина выполнила всю пошаговую инструкцию, то обнаружила пропажу наличности.

В итоге сначала она обратилась в банк, а после уже и в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело и теперь ведется поиск преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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