2020-05-08T13:50:32+03:00
Общество

В центре Ростова рабочий упал с высоты

Мужчина мыл окна здания
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Рабочий сорвался с высоты 14 метров. Фото: пресс-служба Южного следственного управления на транспортеРабочий сорвался с высоты 14 метров. Фото: пресс-служба Южного следственного управления на транспорте
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В донской столице 33-летний рабочий упал с 14-метровой высоты во время мытья окон в здании центра управления перевозками Северо-Кавказской железной дороги. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома на транспорте, ЧП произошло из-за ненадежного крепления.

Так, во время высотных работ оборвался крепеж на автокране, который удерживал монтажную корзину с рабочим. Постращавший получил множественные травмы и был госпитализирован в БСМП.

Сейчас по факту травмирования рабочего на производстве следователи Южного следственного управления на транспорте проводят доследственную проверку. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.

Дальнейшее процессуальное решение будет принято по результатам проверки всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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