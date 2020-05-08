Судьбу "суворовского маньяка" определят в середине мая

8 Май 2020 2020-05-08T15:47:49+03:00

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Сразу после майских праздников в Южном окружном военном суде огласит приговор по делу Давида Сарабашяна, которого подозревают в пяти убийствах и изнасилованиях.

Мужчину задержали в ноябре 2018 года. Его заподозрили в изнасиловании и убийстве 24-летней Маргариты Кузьминовой. Она проживала в Суворовском микрорайоне. Девушка пропала недалеко от своего дома. Ее искали десятки волонтеров, а также родственники и друзья. После нескольких дней труп девушки нашли неподалеку от дома.

В ходе расследований было установлено, что подозреваемый впервые задерживался по подозрению в изнасиловании и убийстве девушки еще в 2000 году, когда ещё проходил срочную службу, но тогда причастность мужчины доказать не удалось. В тот год мужчина убил двоих женщин - 27 и 32 лет. Год спустя он изнасиловал и задушил 16-летнюю девушку в Ленинаване, позже его жертвой стала 41-летняя женщина в ЗЖМ. Преступник накидывал на шеи жертв ремень или куртку и доводил до потери сознания, а в безлюдном месте насиловал, а после душил.

Выжить после его нападения удалось лишь 29-летней ростовчанке в 2015 году. Точку в серии преступлений поставила смерть Маргариты Кузьминой, которая стала жертвой маньяка в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU