Ростовские ученые дали прогноз по окончанию эпидемии коронавирусной инфекции

8 Май 2020 2020-05-08T16:27:47+03:00

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В ЮФУ поделились прогнозом, как быстро может окончиться эпидемия коронавирусной инфекции.

- Ростовская область выйдет в зеленую зону по коронавирусу 22 мая, Ростов-на-Дону - 28 мая, в то время как Москва только 11 июня, - рассказал ученый-практик Владимир Ляшев, выпускник Южного федерального университета. - Так, зеленая зона характеризуется тем, что число заболевших растет медленнее, чем выздоравливают инфицированные.

Известно, что свой прогноз ученый сделал на основе аппроксимации распространения инфекции полигауссовыми моделями, которые используют исследователи из Сингапура. Данные в разрезе донского региона подготовил офис образовательных программ по машинному обучению и технологиям больших данных ЮФУ.

Фото: ЮФУ

Как добавили в вузе, модель характеризуется оценкой достоверности прогноза. Для Москвы она достигает 93%, потому что благодаря большой выборке алгоритм удаляет аномалии во входных данных. Для Ростовской области, ввиду малой выборки, оценка достоверности составляет 80%, а для Ростова-на-Дону - только 67%.

На этом основании сделан вывод, что по донской столице модель сошлась, достоверность высокая, но возможна некоторая искусственность во входных данных.

В то же время по данным модели Кермака-Кендрика, которую поддерживают ученые ростовского НИИ «Спецвузавтоматика» - партнера ЮФУ - в Ростовской области до 0,53% выросла вероятность заразиться, повстречавшись с 200 случайными людьми в магазине или на улице. В трактовке ученых - это «желтый» уровень эпидемического порога, «масочный режим», при котором обязательны ношение маски и использование антисептиков. В начале апреля же вероятность заразиться не превышала и десятитысячных процента.

Фото: ЮФУ

- В то время как индекс самоизоляции по стране упал до критической «двойки», в Ростове он составляет 2,3, то есть на улице много людей, - говорит доцент кафедры информационно-аналитических систем безопасности Алексей Целых. - При этом Южный федеральный университет соблюдает изоляцию на «пятерку». Индекс самоизоляции ЮФУ на 7 мая составил 4,47 из 5 возможных. Университет стабильно функционирует в дистанционном режиме.

КСТАТИ

Методику расчёта индекса самоизоляции университета можно найти по ссылке.