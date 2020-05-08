В Ростовской области в период самоизоляции количество звонков на «горячую» линию по вопросам обращения с отходами возросло

8 Май 2020 2020-05-08T16:40:01+03:00

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В апреле – в первый месяц самоизоляции - на «горячую» линию кол-центра региональных операторов по обращению с ТКО ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр» поступило свыше 9 тысяч звонков от жителей Ростовской области. Это на треть больше, чем в марте.

Наибольшее количество вопросов - от физических лиц, которые из-за ограничительных мер не могут попасть на личный прием.

Жителей интересует, как дистанционно можно подать заявление на изменение лицевых счетов - скорректировать число проживающих, изменить собственника, а также как зарегистрироваться в личном кабинете, оплатить услугу через интернет или узнать свой график вывоза.

- Все эти вопросы можно решить, не выходя из дома, - обращают внимание регоператоры по обращению с ТКО. – Например, для изменения лицевых счетов на сайтах ГК «Чистый город» и «ЭкоЦентр» создана возможность загрузки файлов. В раздел «Контакты» на сайтах добавлена дополнительная опция: прикрепление писем, документов, договоров в электронном виде.

При регистрации в «Личном кабинете» необходимо выбрать категорию абонента («юридическое» или «физическое лицо»), а также указать ИНН/КПП (для юрлиц) либо номер лицевого счета (для физлиц). Информация по расчетам в «Личном кабинете» обновляется в течение суток после регистрации на сайте.

Напомним, получить консультацию или разъяснение по вопросам, связанным с деятельностью региональных операторов по обращению с ТКО в Ростовской области ГК «Чистый город» и ООО «ЭкоЦентр», можно ежедневно, включая праздничные и выходные дни по номеру: 8 800 707 05 08. Операторы кол-центра работают с 7 до 20 часов.