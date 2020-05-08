На майских праздниках россияне увеличили траты в магазинах

8 Май 2020 2020-05-08T18:25:59+03:00

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Россияне увеличили траты на майских праздниках. К такому выводу пришли эксперты ВТБ. Так, в ходе первых майских праздников россияне увеличили траты в продуктовых магазинах – 1 мая оборот через POS-терминалы вырос в 1,5 раза по сравнению со средним значением последней недели апреля. А всего за первые пять дней праздников рост составил 10%.

Одновременно сократились траты на онлайн-заказы – на 15%. Об этом свидетельствуют данные эквайрингового бизнеса ВТБ. При этом средний чек за покупки в продуктовых магазинах оффлайн в России в первые праздничные дни мая составил порядка 700 рублей. В частности, в Москве и области он составил 770 рублей, а в регионах – 675.

- Чек размером 500-700 рублей характерен для магазинов у дома, - объяснил цифры руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек. - Его рост по сравнению с концом апреля не исключает покупку товаров для пикника и прогулок. При этом 1 мая POS-оборот в точках продаж продуктов вырос в 1,5 раза, а доставка продуктов через интернет, наоборот, снизилась. Это может свидетельствовать о покупке продуктов по пути на дачу, так как схожую динамику мы наблюдали в начале майских праздников и в предыдущие годы.