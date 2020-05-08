2020-05-08T17:28:08+03:00
Общество

В Ростове изменился маршрут движения автобуса №6А

Это вызвано ремонтом моста [фото]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Автобус 6А временно будет ездить по измененному направлениюАвтобус 6А временно будет ездить по измененному направлениюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жителям Ростова придется привыкать к изменениям в работе автобусного маршрута №6А. Как сообщили в городской администрации, схема движения была изменена в пятницу, 8 мая.

Автобусы с маршрутом №6 будут идти от Зоологической улицы через Змиёвский проезд и улицу Доватора, а затем дальше возвращаться на привычное направление.

Полностью движение автобуса перейдет к привычному маршруту после окончания ремонта моста через реку Темерник по Зоологической улице.

Стоит отметить, что на время ремонтных работ временно был отменён левый поворот с улицы Тамбовской на Зоологическую.

Новая схема движения. Фото: администрация Ростова

Новая схема движения. Фото: администрация Ростова

ИСТОЧНИК KP.RU

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