2020-05-08T19:13:43+03:00
Происшествия

После пожара в ларьке с фаст-фудом обнаружили труп

Огнеборцы тушили пожар больше часа
Виктория Никитина
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В Ростове в пожаре погиб человек. Фото: соцсетиВ Ростове в пожаре погиб человек. Фото: соцсети
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В Ростове после пожара в ларьке с шаурмой был обнаружен труп.

Инцидент произошел сегодня, 8 мая, около половины третьего дня на улице 339-й Стрелковой Дивизии. Пламенем было охвачено 30 квадратных метров помещения. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных на место происшествия.

Чтобы полностью ликвидировать возгорание огнеборцам потребовалось более часа. Когда огонь был полностью потушен, спасатели обнаружили тело погибшего. Сейчас его личность устанавливается. И причина возгорания до сих пор остается неизвестной.

- К тушению пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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