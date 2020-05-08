После пожара в ларьке с фаст-фудом обнаружили труп

8 Май 2020 2020-05-08T19:13:43+03:00

В Ростове в пожаре погиб человек. Фото: соцсети

Изменить размер текста: A A

В Ростове после пожара в ларьке с шаурмой был обнаружен труп.

Инцидент произошел сегодня, 8 мая, около половины третьего дня на улице 339-й Стрелковой Дивизии. Пламенем было охвачено 30 квадратных метров помещения. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных на место происшествия.

Чтобы полностью ликвидировать возгорание огнеборцам потребовалось более часа. Когда огонь был полностью потушен, спасатели обнаружили тело погибшего. Сейчас его личность устанавливается. И причина возгорания до сих пор остается неизвестной.

- К тушению пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава и две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Крупный пожар уничтожил двухэтажный дом и два автомобиля в Ростове-на-Дону.

Огонь тушили больше 20 человек.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU