Поезда из Ростова в Краснодар увеличат скорость в два раза

8 Май 2020 2020-05-08T19:32:32+03:00

Поезда из Ростова в Краснодар станут ходить со скоростью 120 километров в час Фото: "КП" Архив

Это произойдет после модернизации путей

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Поезда сообщением Ростов - Краснодар станут ездить в два раза быстрее. Скорость увеличится после проведения модернизации железнодорожных путей.

- В Ростовской области завершены работы, направленные на стабилизацию земляного полотна по нечетному пути перегона Васильево-Петровская - Орловка-Кубанская, - сообщили в пресс-службе СКЖД.

В ходе ремонта на участке уже заменены грунты насыпи и проведено армирование с использованием специальных материалов. Работы производили 45 специалистов и 44 единицы тяжелой техники. Такое усовершенствование путей позволит увеличить скорость составов с 60 до 120 километров час, а также, обеспечит безопасную эксплуатацию инфраструктуры железной дороги.

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Изменения вырваны снижением пассажиропотока.

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ИСТОЧНИК KP.RU