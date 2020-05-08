В Ростове в считанное время после возложения цветов погас Вечный огонь

8 Май 2020 2020-05-08T20:14:33+03:00

В Ростове после возложения цветов погас вечный огонь. Фото: 1RnD.ru

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В донской столице после торжественного возложения цветов погас Вечный огонь.

В сквере имени Фрунзе накануне Дня Победы, 8 мая, проходило возложение цветов к мемориалу "Павшим воинам". Но как только торжественное мероприятие закончилось, от сильного порыва ветра Вечный огонь погас. Дежурившие у мемориала казаки позвонили в аварийную службу 04.

- Бригада аварийной службы филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Ростов-на-Дону незамедлительно выехала на место и в 12.00 горение Вечного огня было восстановлено, - сообщила порталу 1Rnd.ru официальный представитель компании Ангелина Волкова.

Стоит отметить, что газовики не отвечают за работу Вечного огня. Собственником мемориального комплекса «Павшим воинам» является управление культуры администрации Ростова-на-Дону. Но все-таки руководство ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» решило установить 9 мая у Вечного огня дежурство аварийной бригады.

- Администрация города также решила установить дежурство у мемориальных комплексов, где горит Вечный огонь, - отметила начальник пресс-службы администрации Ростова Мария Петрова.

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Под снимком уже несколько сотен лайков и комментариев.

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ИСТОЧНИК KP.RU