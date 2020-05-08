2020-05-08T20:14:33+03:00
Общество

В Ростове в считанное время после возложения цветов погас Вечный огонь

Горение восстановили сотрудники "Газпрома"
Виктория Никитина
Поделиться:
В Ростове после возложения цветов погас вечный огонь. Фото: 1RnD.ruВ Ростове после возложения цветов погас вечный огонь. Фото: 1RnD.ru
Изменить размер текста:

В донской столице после торжественного возложения цветов погас Вечный огонь.

В сквере имени Фрунзе накануне Дня Победы, 8 мая, проходило возложение цветов к мемориалу "Павшим воинам". Но как только торжественное мероприятие закончилось, от сильного порыва ветра Вечный огонь погас. Дежурившие у мемориала казаки позвонили в аварийную службу 04.

- Бригада аварийной службы филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» в г. Ростов-на-Дону незамедлительно выехала на место и в 12.00 горение Вечного огня было восстановлено, - сообщила порталу 1Rnd.ru официальный представитель компании Ангелина Волкова.

Стоит отметить, что газовики не отвечают за работу Вечного огня. Собственником мемориального комплекса «Павшим воинам» является управление культуры администрации Ростова-на-Дону. Но все-таки руководство ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» решило установить 9 мая у Вечного огня дежурство аварийной бригады.

- Администрация города также решила установить дежурство у мемориальных комплексов, где горит Вечный огонь, - отметила начальник пресс-службы администрации Ростова Мария Петрова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Вечный огонь потух»: Ростовчанка возмутилась увиденным и опубликовала в фото в соцсетях.

Под снимком уже несколько сотен лайков и комментариев.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дмитрию Тарасову посоветовали нанять стилиста для любимой супруги Анастасии Костенко
В Ростове крысы атаковали киоск с шаурмой
В Ростове в считанное время после возложения цветов погас Вечный огонь
Поезда из Ростова в Краснодар увеличат скорость в два раза
После пожара в ларьке с фаст-фудом обнаружили труп
В Ростове изменился маршрут движения автобуса №6А
На майских праздниках россияне увеличили траты в магазинах
Житель Аксая убил сожительницу и попытался поджечь дом
В Ростовской области в период самоизоляции количество звонков на «горячую» линию по вопросам обращения с отходами возросло
Ростовские ученые дали прогноз по окончанию эпидемии коронавирусной инфекции
Судьбу "суворовского маньяка" определят в середине мая
В центре Ростова рабочий упал с высоты
Колдунья из Ростовской области пойдет под суд за обман пенсионерки
Ростовчанка отдала мошенникам 240 тысяч рублей
Ростовчанин остался без телефона из-за того, что дал позвонить по нему незнакомцу
Ростовские полицейские помогли мужчине, у которого по дороге в аптеку спустилось колесо
В Ростовской области новую инфекционную больницу планируют сдать до конца года
Уникальные лекарственные препараты разработали в ЮФУ
В Ростовской области на закупку аппаратов ИВЛ потратят 270 млн рублей
В Ростовской области появился справочник о мерах соцподдержки людей во время самоизоляции
В Ростовскую область вернулись туристы из Израиля
Срок пребывания в СИЗО продлили устроившеу смертельное ДТП на трассе полицейскому
Работающие с SARS-CoV-2 донские медики получили места в общежитиях
Арендованный гараж продал рецидивист в Ростове
В Ростове домашних животных бесплатно привьют от бешенства
Психологи против COVID-19: квалифицированные специалисты помогают справиться с напряжением и тревогой
О возможной второй волне выдачи пропусков заявил губернатор Василий Голубев