В Ростове крысы атаковали киоск с шаурмой

8 Май 2020 2020-05-08T20:50:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове около киоска с шаурмой заметили полчища крыс.

Грызуны появились у ларька в переулке Днепровском. Местная жительница рассказала, что встречает там вредную живность регулярно. Об этом она сообщила в одном из городских пабликов соцсети. Она даже опубликовала видеозапись с места происшествия.

- Звонила в разные инстанции, но там отмахивались и сказали, что это проблемы у хозяина ларька, пусть он и решает. Весь город обработали от вируса, а крысы как жили, так и живут, - написала под видео.

Подписчики сообщества незамедлительно прокомментировали произошедшее.

«Это Сплинтер с семьёй, не трогайте их», «На Ленина 101 это постоянное явление», «Не покупайте там шаурму», «Крыски, милахи, жаль без масок. Оштрафовать могут на 4000 граммов сыра», - написали ростовчане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове может произойти нашествие крыс.

Горожане недовольны графиком вывоза мусора.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU