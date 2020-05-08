2020-05-08T20:50:11+03:00
Происшествия

В Ростове крысы атаковали киоск с шаурмой

О произошедшем рассказала местная жительница
Виктория Никитина
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В Ростове крысы атаковали ларек с шаурмой. Фото: соцсетиВ Ростове крысы атаковали ларек с шаурмой. Фото: соцсети
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В Ростове около киоска с шаурмой заметили полчища крыс.

Грызуны появились у ларька в переулке Днепровском. Местная жительница рассказала, что встречает там вредную живность регулярно. Об этом она сообщила в одном из городских пабликов соцсети. Она даже опубликовала видеозапись с места происшествия.

- Звонила в разные инстанции, но там отмахивались и сказали, что это проблемы у хозяина ларька, пусть он и решает. Весь город обработали от вируса, а крысы как жили, так и живут, - написала под видео.

Подписчики сообщества незамедлительно прокомментировали произошедшее.

«Это Сплинтер с семьёй, не трогайте их», «На Ленина 101 это постоянное явление», «Не покупайте там шаурму», «Крыски, милахи, жаль без масок. Оштрафовать могут на 4000 граммов сыра», - написали ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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