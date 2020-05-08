2020-05-08T21:21:47+03:00
Общество

Дмитрию Тарасову посоветовали нанять стилиста для любимой супруги Анастасии Костенко

"Ну что же она так одевается, как бабка"
Виктория Никитина
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Дмитрию Тарасову посоветовали поискать стилиста для жены. Фото: аккаунт Дмитрия Тарасова в соцсети ИнстаграмДмитрию Тарасову посоветовали поискать стилиста для жены. Фото: аккаунт Дмитрия Тарасова в соцсети Инстаграм
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Футболисту Дмитрию Тарасову посоветовали найти стилиста для супруги Анастасии Костенко.

Спортсмен опубликовал в своем аккаунте в соцсети Инстаграм новое фото своей семьи. А под фото написал проникновенный пост, посвященный предстоящему юбилею Великой Победы и немного добавил о ситуации с коронавирусом.

Сам пост подписчики оценивать не стали, а вот внешний вид жены Тарасова вызвал неудовлетворение. Почитатели спортсмена посоветовали ему нанять человека, который поможет его жене подружиться со стилем.

- Дим, неужели стилиста жалко для своей любимой жены нанять? Ну что же она так одевается, как бабка, - написал один из комментаторов.

Тарасов ничего "советчикам" на это отвечать не стал. Другие пользователи в комментариях написали, что им нравится эта семья.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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