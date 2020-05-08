Дмитрию Тарасову посоветовали нанять стилиста для любимой супруги Анастасии Костенко

8 Май 2020 2020-05-08T21:21:47+03:00

"Ну что же она так одевается, как бабка"

Изменить размер текста: A A

Футболисту Дмитрию Тарасову посоветовали найти стилиста для супруги Анастасии Костенко.

Спортсмен опубликовал в своем аккаунте в соцсети Инстаграм новое фото своей семьи. А под фото написал проникновенный пост, посвященный предстоящему юбилею Великой Победы и немного добавил о ситуации с коронавирусом.

Сам пост подписчики оценивать не стали, а вот внешний вид жены Тарасова вызвал неудовлетворение. Почитатели спортсмена посоветовали ему нанять человека, который поможет его жене подружиться со стилем.

- Дим, неужели стилиста жалко для своей любимой жены нанять? Ну что же она так одевается, как бабка, - написал один из комментаторов.

Тарасов ничего "советчикам" на это отвечать не стал. Другие пользователи в комментариях написали, что им нравится эта семья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футболист Дмитрий Тарасов рассказал о ревности дочерей.

Спортсмен в браке с ростовской моделью воспитывает двоих девочек.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU