Дмитрию Тарасову посоветовали нанять стилиста для любимой супруги Анастасии Костенко
Футболисту Дмитрию Тарасову посоветовали найти стилиста для супруги Анастасии Костенко.
Спортсмен опубликовал в своем аккаунте в соцсети Инстаграм новое фото своей семьи. А под фото написал проникновенный пост, посвященный предстоящему юбилею Великой Победы и немного добавил о ситуации с коронавирусом.
Сам пост подписчики оценивать не стали, а вот внешний вид жены Тарасова вызвал неудовлетворение. Почитатели спортсмена посоветовали ему нанять человека, который поможет его жене подружиться со стилем.
- Дим, неужели стилиста жалко для своей любимой жены нанять? Ну что же она так одевается, как бабка, - написал один из комментаторов.
Тарасов ничего "советчикам" на это отвечать не стал. Другие пользователи в комментариях написали, что им нравится эта семья.
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ИСТОЧНИК KP.RU