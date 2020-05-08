В Ростове на лето запланирован ремонт еще одной улицы

8 Май 2020 2020-05-08T21:48:07+03:00

В Ростове запланировали ремонт еще одной улицы Фото: "КП" Архив

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В Ростове ремонт улицы Прогулочной завершат летом.

Сейчас на дороге лежит грунтовое покрытие, она включена в программу, в рамках которой появится капитальный тип покрытия. Кроме того, подрядчик положит асфальт и сделает тротуар.Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Работы должны быть выполнены до 1 августа. В данный момент рабочие занимаются установкой бортового камня, - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что с начала 2020 года отремонтировано дорожное покрытие площадью в общей сложности около 25 тысяч квадратных метров. Напомним, что с начала 2020 года в Ростове-на-Дону выполнили текущий ремонт дорожного покрытия общей площадью около 25 тысяч квадратных метров.

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Основные работы начнутся в сезон жары и отпусков.

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ИСТОЧНИК KP.RU