В Ростове на лето запланирован ремонт еще одной улицы
В Ростове ремонт улицы Прогулочной завершат летом.
Сейчас на дороге лежит грунтовое покрытие, она включена в программу, в рамках которой появится капитальный тип покрытия. Кроме того, подрядчик положит асфальт и сделает тротуар.Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
- Работы должны быть выполнены до 1 августа. В данный момент рабочие занимаются установкой бортового камня, - сказано в сообщении.
Стоит отметить, что с начала 2020 года отремонтировано дорожное покрытие площадью в общей сложности около 25 тысяч квадратных метров. Напомним, что с начала 2020 года в Ростове-на-Дону выполнили текущий ремонт дорожного покрытия общей площадью около 25 тысяч квадратных метров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дороги в Ростове отремонтируют за 118 миллионов рублей.
Основные работы начнутся в сезон жары и отпусков.
ВНИМАНИЕ!
Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
ИСТОЧНИК KP.RU