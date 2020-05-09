Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 мая: обязательный масочный режим вводят на улицах
В Ростовской области вводятся все новые меры по редотвращению распространения инфекции. Накануне, 8 мая, Василий Голубев подписал документ, в котором уточняется, где носить маски и респираторы.
Так, с 9 мая, маски обязательно надевать даже на улицах, а не только в супермаркетах, аптеках, автобусах, вокзалах и прочих местах. Также защищать лицо придется и на рабочем месте.
Нельзя появляться без маски на стадионах, в парках, улицах, скверах, детских площадках.
Напомним, что обязательное ношение лицевых масок на территории Ростовской области было введено донским губернатором с 1 мая.
За отсутствие маски на лице предусматривается штраф.
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