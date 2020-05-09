В Севастополе нашли останки солдата из Ростова, погибшего во время ВОВ
В донской столице с почестями захоронят останки Павла Васильевича Молчанова, который отправился на фронт из Ростовской области и погиб на поле боя. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
- К нам обратилась поисковая организация «Долг» из Севастополя: ими в ходе раскопок были найдены останки солдата, погибшего в годы Великой Отечественной войны недалеко от крымского поселка Любимовка, - отметил он.
По его словам, в месте захоронения находилась гильза пистолетного патрона, в ней находилась бумаг с данными о бойце - ростовчанин Павел Молчанов 1926 года рождения.
Донские поисковики решили отыскать семью солдата. Во время изучения архивных документов оказалось, что в Ростове проживет племянница героя. Близкие люди долго искали информацию о нем и ждали его долгие годы.
Останки найденного ростовчанина предадут земле после снятия режима самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU