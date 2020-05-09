Град и куски льда: непогода в Ростове-на-Дону испортила концерт для одного ветерана
Ненастье разыгралось в центре города (ВИДЕО)
Во время концерта для одного ветерана пошел ливень с градомФото: Юрий ПОЗДНЯК
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Сегодня, 9 мая, в центре Ростова, в районе пересечения Суворова и Соколова внезапно пошел ливень. По словам очевидцев, он сопровождался градом
- Более того, это был не просто град, а град с кусками льда, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» свидетель случившегося Юрий Кирилин.
По словам мужчины, в этот момент исполняли концерт для одного ветерана. Из-за ненастья выездное мероприятие пришлось закончить раньше запланированного.
Град и дождь во время концерта для одного ветерана .В Ростове бушует ненастье
ИСТОЧНИК KP.RU