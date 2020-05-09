Приглашаем пройти викторину «Они сражались за Ростов!» всей семьей

9 Май 2020 2020-05-09T12:21:24+03:00

10 мая в 11.00 подключайтесь к онлайн-квизу от «Ростелекома», посвященному 75-летию Великой Победы!

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Герои живут, пока мы о них помним. Онлайн-квиз от «Ростелекома» - семейная экспресс-викторина о Ростове-на-Дону как городе воинской славы. Проверьте свои знания и узнайте больше о родных местах, парках и улицах! Возможно, некоторые из них впервые обретут для вас истинный смысл.

Онлайн-игра начнется 10 мая ровно в 11:00. Стать участниками могут все желающие.

1. За 15 минут до начала пройдите легкую регистрацию, указав название своей команды (например, фамилию семьи)

2. Не закрывайте окно, ожидайте, когда запустится игра.

Участвовать можно и с компьютера, и с мобильного устройства.

Вас ждут 25 вопросов в ограниченное время. На каждый вопрос будет отведено по 35 секунд, за которые его нужно прочесть и дать один верный ответ. Будьте внимательны при прочтении: менять ответы нельзя.

Таймер будет появляться дважды: при обратном отсчете 35 секунд на ответ и при просмотре правильного ответа, в ожидании следующего вопроса.

Программа отслеживает как правильные ответы, так и их скорость. Чем быстрее правильный ответ, тем выше балл. Баллы суммируются по числу всех вопросов.

Пять команд-победителей, набравших наибольшее число очков, получат сувениры от «Ростелекома» (доставка бесконтактная). Пятерке лидеров нужно будет только следовать инструкции в конце викторины – там появятся контакты организаторов и секретное слово, которое нужно будет им сообщить, чтобы получить свой приз.

День Победы – семейный праздник, объединяющий поколения уже 75 лет. В нем - благодарность за мир и вечная память героям, прошедшим ужас войны. Приглашайте друзей, собирайте семьи и давайте в очередной раз оживим героев, озвучив историю их подвигов!

«Ростелеком» - в память о героях-связистах и с пожеланиями вам крепкой связи с родными и близкими.