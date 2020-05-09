Василий Голубев рассказал, когда будут послабления в режиме самоизоляции
Глава донского региона, Василий Голубев, сообщил о том, когда в регионе будут послабления в режиме самоизоляции.
Меры рассмотрят после праздников. Документ подпишут к 12 мая.
В эфире телеканала «Дон ТР» губернатор заявил, что вначале будет возобновлено предоставление потребительских услуг.
- Но, разумеется, работать можно будет только при полном соблюдении всех санитарных требований, - подчеркнул Василий Голубев.
Отметим, что с 9 мая маски обязаны носить в любых общественных местах, - на улице, в транспорте, в аптеках и в магазинах.
Несмотря на то, что, возможно, с середины мая возобновят работу некоторые организации, режим всеобщей самоизоляции продлили до конца месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU