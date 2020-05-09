2020-05-09T12:29:36+03:00
Общество

Василий Голубев рассказал, когда будут послабления в режиме самоизоляции

После праздников рассмотрят план ослабления противоэпидемических ограничений
Иван ТИМОФЕЕВ
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Глава региона Василий Голубев рассказал о том, что будет происходить после 12 мая. Фото: пресс-служа областного правительстваГлава региона Василий Голубев рассказал о том, что будет происходить после 12 мая. Фото: пресс-служа областного правительства
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Глава донского региона, Василий Голубев, сообщил о том, когда в регионе будут послабления в режиме самоизоляции.

Меры рассмотрят после праздников. Документ подпишут к 12 мая.

В эфире телеканала «Дон ТР» губернатор заявил, что вначале будет возобновлено предоставление потребительских услуг.

- Но, разумеется, работать можно будет только при полном соблюдении всех санитарных требований, - подчеркнул Василий Голубев.

Отметим, что с 9 мая маски обязаны носить в любых общественных местах, - на улице, в транспорте, в аптеках и в магазинах.

Несмотря на то, что, возможно, с середины мая возобновят работу некоторые организации, режим всеобщей самоизоляции продлили до конца месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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