Коронавирус в Ростове-на-Дону, 9 мая 2020: Число умерших продолжает расти

9 Май 2020 2020-05-09T12:36:16+03:00

В правительстве озвучили данные по скончавшимся и вновь заболевшим опасной инфекцией

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В Ростове-на-Дону и в области на сегодняшний день 19 человек умерли от коронавируса. Таким образом, количество жертв вируса увеличилось на три человека за сутки.

Заболели за сутки 80 человек.

- Таким образом вирусом болеют 1674 человека. В тяжелом состоянии 16 человек. 338 человек,- прокомментировали в пресс-службе правительства.

Среди умерших за последние сутки трое мужчин: 65-ти лет - из Ремонтненского района, 69-ти лет - из Егорлыкского и 64-х лет - из города Шахты.

По возрастным группам заболевшие за последние сутки характеризуются так : 46,2 % - от 18 до 45 лет, 33,7 % - от 46 до 65 лет, 8,8 % - от 66 до 79 лет, 3,8% - старше 80 лет, 7,5 % - дети.

Новые больные коронавирусом зарегистрированы в Ростове-на-Дону (25), Батайске (1), Гукове (1), Новошахтинске (13), Новочеркасске (1), Таганроге (2), Шахтах (4), а также в Азовском (1), Аксайском (5), Белокалитвинском (3), Егорлыкском (1), Заветинском (5), Зерноградском (1), Каменском (2), Матвеево-Курганском (3), Миллеровском (1), Мясниковском (1), Неклиновском (4), Усть-Донецком (1), Чертковском (4), Шолоховском (1) районах.

ИСТОЧНИК KP.RU