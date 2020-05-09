ГК «Чистый город» поздравил донских фронтовиков и тружеников тыла с Днём Победы

9 Май 2020 2020-05-09T14:33:24+03:00

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Сегодня совсем немного осталось людей, способных поделиться личными воспоминаниями о Великой Отечественной войне. Среди жителей Недвиговского сельского поселения Мясниковского района таких всего пятнадцать. Всех их накануне 75-летия Победы поздравили представители сельской администрации и ГК «Чистый город».

Фото: ГК «Чистый город»

Ветеранам вручили цветы и подарки – продуктовые наборы. Каждому пожелали крепкого здоровья, заботы и внимания близких. При этом строго соблюдались все профилактические меры – сотрудники были в масках и перчатках.

В преддверии 9 мая регоператор навестил Якова Васильевича Каплина. Вся жизнь бравого бойца связана с донской землёй: здесь он родился и вырос, за Дон он сражался на Миус-фронте, в мирное время – более 40 лет своей жизни отдал заводу «Ростсельмаш».

Поздравление с Днём Победы в этот день получил и ветеран Великой Отечественной Александр Гордеевич Полянин. В годы войны он служил шофёром в роте Управления 65-й мотострелковой бригады. В составе 1-го и 4-го Украинских фронтов участвовал в крупных сражениях под Винницей, Львовом, в Чехословакии. Войну закончил под Прагой. Награждён медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу», орденом Отечественной войны I степени.

Благодарность от молодого поколения накануне великого праздника передали и Борису Владимировичу Ананову. Уроженцу хутора Весёлый сейчас 98 лет. Он прошагал сотни километров дорогами войны, с первых дней до победного мая 45-го.

Помимо участников боевых действий подарки, цветы и поздравления получили труженики тыла. Это Евгения Кирилловна Балкунова, Павел Иванович Загуненко, Клавдия Георгиевна Кулишова, Любовь Ивановна Ракитская, Татьяна Демяновна Чернощекова, Лусик Мануковна Сальная, Вартитер Амбарцумовна Распопова, Августа Матвеевна Кузнецова, Тамара Карапетовна Мартиросян, Надежда Андреевна Солоненко, Иван Никитович Скачков, Любовь Акимовна Балкунова.