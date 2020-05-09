2020-05-09T14:57:54+03:00
Общество

Парад «пришел» к ветеранам: всероссийская акция проходит в Ростове и в области

В городе и области проходят праздничные шествия у домов участников войны
Иван ТИМОФЕЕВ
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Парад пришел к ветеранам. Фото: пресс-служба правительства Ростовской областиПарад пришел к ветеранам. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
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Сегодня, 9 мая, вся страна отмечает День Победы. Из-за пандемии коронавируса отменены массовые мероприятия. Но ветераны все же услышат «Катюшу» и другие песни военных лет в живом исполнении.

- Если ветераны не могут идти на парад, то парад «идет» к ним. Всероссийская акция «Парад у дома ветерана» проходит в Ростовской области, - рассказали в правительстве Ростовской области.

Волонтеры, члены военно-патриотических клубов, кадеты, представители различных структур организуют праздничные шествия под окнами ветеранов. Потомки советских солдат проходят строевым маршем под звуки оркестра, поздравляют защитников Отечества с праздником, читают стихи, поют песни. У каждого ветерана свой уникальный мини-парад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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