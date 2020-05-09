Штормовое предупреждение: в Ростове-на-Дону гроза и град

9 Май 2020 2020-05-09T18:40:32+03:00

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Сегодня, 9 мая, в Ростове-на-Дону сделали штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в период c 12-14 часов и до конца суток 9 мая, в течение суток 10 мая ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-23 м/с.

- Возможно подтопление низменных участков местности, не имеющих естественного стока воды, подтопление склоновыми стоками придворовых территорий, нарушение работы дренажно- коллекторных и ливневых систем, обрывы ЛЭП и линий связи, отключение трансформаторных подстанций из-за перехлёста проводов, повреждение разрядами молний объектов, не оборудованных громоотводами, - сообщили специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU