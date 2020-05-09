2020-05-09T18:40:32+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: в Ростове-на-Дону гроза и град

Рассказываем, когда закончится ненастье
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
На Западном выпал град. Фото: соцсетиНа Западном выпал град. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

Сегодня, 9 мая, в Ростове-на-Дону сделали штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в период c 12-14 часов и до конца суток 9 мая, в течение суток 10 мая ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-23 м/с.

- Возможно подтопление низменных участков местности, не имеющих естественного стока воды, подтопление склоновыми стоками придворовых территорий, нарушение работы дренажно- коллекторных и ливневых систем, обрывы ЛЭП и линий связи, отключение трансформаторных подстанций из-за перехлёста проводов, повреждение разрядами молний объектов, не оборудованных громоотводами, - сообщили специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове лжебанкир украл у пенсионера 300 тысяч рублей
Штормовое предупреждение: в Ростове-на-Дону гроза и град
Сотрудники ГК «Чистый город» и «ЭкоЦентр» рассказали о своих героях
В Ростове оштрафовали байкеров, которые ехали к ветеранам
Парад «пришел» к ветеранам: всероссийская акция проходит в Ростове и в области
ГК «Чистый город» поздравил донских фронтовиков и тружеников тыла с Днём Победы
Коронавирус в Ростове-на-Дону, 9 мая 2020: Число умерших продолжает расти
Василий Голубев рассказал, когда будут послабления в режиме самоизоляции
Приглашаем пройти викторину «Они сражались за Ростов!» всей семьей
Град и куски льда: непогода в Ростове-на-Дону испортила концерт для одного ветерана
В Севастополе нашли останки солдата из Ростова, погибшего во время ВОВ
Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 9 мая: обязательный масочный режим вводят на улицах
В Ростове на лето запланирован ремонт еще одной улицы
Дмитрию Тарасову посоветовали нанять стилиста для любимой супруги Анастасии Костенко
В Ростове крысы атаковали киоск с шаурмой
В Ростове в считанное время после возложения цветов погас Вечный огонь
Поезда из Ростова в Краснодар увеличат скорость в два раза
После пожара в ларьке с фаст-фудом обнаружили труп
В Ростове изменился маршрут движения автобуса №6А
На майских праздниках россияне увеличили траты в магазинах