В Ростове лжебанкир украл у пенсионера 300 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону пенсионер стал жертвой мошенника. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, пожилому человеку позвонил молодой человек, который
представился сотрудником отдела безопасности одного из банков и предложил провести ряд операций для защиты от несанкционированных переводов денег. Пенсионер поверил злоумышленнику и, следуя инструкциям лжесотрдника банка, сообщил реквизиты банковской карты и секретный кот из СМС-сообщения. Используя эту информацию, злоумышленник похитил все средства с банковского счета ростовчанина.
- Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Кража»,- сказали в ведомстве.
Подозреваемого разыскивает полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU