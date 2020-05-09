В Ростове лжебанкир украл у пенсионера 300 тысяч рублей

9 Май 2020 2020-05-09T20:54:32+03:00

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В Ростове-на-Дону пенсионер стал жертвой мошенника. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, пожилому человеку позвонил молодой человек, который

представился сотрудником отдела безопасности одного из банков и предложил провести ряд операций для защиты от несанкционированных переводов денег. Пенсионер поверил злоумышленнику и, следуя инструкциям лжесотрдника банка, сообщил реквизиты банковской карты и секретный кот из СМС-сообщения. Используя эту информацию, злоумышленник похитил все средства с банковского счета ростовчанина.

- Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей. По факту хищения возбуждено уголовное дело по статье «Кража»,- сказали в ведомстве.

Подозреваемого разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU