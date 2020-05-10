В Ростове провели праздничный салют в честь 75-летия Победы в ВОВ

10 Май 2020 2020-05-10T09:30:52+03:00

Увидеть его посчастливилось не всем

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В донской столице празднование Дня Победы завершилось красочным салютом. В этом году из-за пандемии коронавируса 9 мая отмечали в режиме онлайн. В течение всего дня "Комсомолка" вела трансляции праздника.

В завершение дня артиллеристы 150 мотострелковой дивизии ЮВО, дислоцированной в Ростовской области, произвели 30 залпов из шести артиллерийских орудий. Салют в небе над Ростовом стартовал в 22:00

- Праздничный салют произвели из гаубиц Д-30, двух фейерверочных установок «Созвездие» на базе автомобиля «КамАЗ», которые раскрасили небо над донской столицей в праздничные цвета, - отметили в пресс-службе Южного военного округа.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в донской столице прошел авиационный парад. В течение дня велась прямая трансляция шествия «Бессмертного полка онлайн».

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ИСТОЧНИК KP.RU