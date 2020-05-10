Жители Ростовской области поучаствовали в акции «Флаги России»

10 Май 2020 2020-05-10T10:41:10+03:00

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В честь 75-летия Победы на своих домах жители Ростовской области вывесили национальные флаги. Об этом рассказали в правительстве региона.

Патриотическая акция «Флаги России. 9 Мая» проводится для того, чтобы оказать поддержку и внимание ветеранам, а также передать истинные знания в подвиге русского народа в годы Великой Отечественной войны подрастающему поколению и сплотить население.

В память о подвигах люди вывешиваются на домах георгиевские ленты, знамена Победы, флаги, чтобы украсить ими окна и балконы, а также создать праздничное настроение горожанам в майские праздники.

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Несмотря на то, что празднование проходит в ограниченном режиме из-за самоизоляции, поздравить ветеранов можно. Ростовчане могут поддержать дух праздника акцией «Песня на балконе» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU