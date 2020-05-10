Власти выделили 8,5 млн рублей ЦГБ Батайска на средства дезинфекции и индивидуальной защиты

10 Май 2020 2020-05-10T11:56:59+03:00

Все это будет передано медикам

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В Ростовской области власти выделили дополнительные средства на закупку оборудования для лечения коронавирусных больных. Более 8,5 млн рулей получит Центральная городская больница Батайска. Такое распоряжение подписал губернатор Василий Голубев, сообщается на сайте регионального правительства.

Выделенные бюджетные средства направят на приобретение средств индивидуальной защиты для медицинских работников, а также на средства дезинфекции.

Напомним, сейчас в регионе введен "масочный режим" и самоизоляция. Людям запрещено беспричинно выходить из дома. Это сделано для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Врачи зарегистрировали в Ростовской области уже почти 1800 заболевших. Люди получают все необходимое лечение. Выздороветь после заражения смогли 388 человек. Донские медики не смогли спасти жизни 21 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU