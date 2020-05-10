2020-05-10T12:12:08+03:00
Общество

Два больных коронавирусом за сутки погибли в Ростовской области

У них были сопутствующие заболевания
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Общее количество жертв от коронавируса в Ростовской области возросло до 21 человекаОбщее количество жертв от коронавируса в Ростовской области возросло до 21 человекаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В донском регионе за прошедшие сутки два человека скончались с диагнозом COVID-19. Как сообщает региональное правительство, пациенты имели сопутствующие заболевания.

В числе умерших от коронавируса за минувшие сутки оказался 81-летний ростовчанин и 56-летний житель Новошахтинска.

В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 16 человек. Общее количество жертв от коронавируса в Ростовской области возросло до 21 человека.

Вылечиться от опасной болезни смогли уже 388 человек.

С момента начала пандемии под медицинским наблюдением - 6 832 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 6 806 человек. Снято с медицинского наблюдения почти 19 тысяч жителей Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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