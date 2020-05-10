Госпиталь в Ростовской области признали лучшим по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи

10 Май 2020 2020-05-10T12:45:39+03:00

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В Ростовской области госпиталь для ветеранов войн признали лучшим во всероссийском конкурсе, который проводился Союзом госпиталей для ветеранов войн в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в правительстве региона.

Это донское лечебное учреждение получило первое место в номинации «Оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилям «урология» и «травматология и ортопедия».

- Регион по праву гордится этим лечебным учреждением. В настоящее время здесь оказывается высококвалифицированная медицинская помощь с применением передовых медицинских технологий, применяются современные методы обследования и лабораторной диагностики, - рассказал заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бондарев.

Победивший во всероссийском конкурсе донской областной госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием и третий год оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь. В минувшем году там было выполнено 75 высокотехнологичных операций.

ИСТОЧНИК KP.RU