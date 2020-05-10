Ростовская область оказалась на 10 месте по количеству больных коронавирусом

10 Май 2020 2020-05-10T15:50:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 10 мая, в Ростовской области число заболевших коронавирусом увеличилось до 1763 человек и оказалась на 10-м место в России. Такие данные опубликованы на сайте правительства РФ.

Лидером рейтинга стала Москва и Московская область, где зарегистрированы - 109 тысяч 740 и 20 тысяч 558 заболевших.В Санкт-Петербурге выявлено 7404 случая заражения.

В соседнем Краснодарском крае зафиксировано уже 1929 заболевших. Чуть меньше, чем на Ростовской области больных коронавирусом в Калужской области, в Татарстане и в Рязанской области.

Ростовская область занимает 13 место среди регионов России по среднесуточному приросту заболевших коронавирусом. Донские медики зарегистрировали 89 новых случаев. Аналогичное количество заболевших новой коронавирусной инфекцией выявлено в Тульской и Калужской областях.

ИСТОЧНИК KP.RU