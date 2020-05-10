2020-05-10T16:58:14+03:00
Общество

Донские полицейские помогли застрявшим на дороге пенсионерам

Пара поблагодарила правоохранителей за неравнодушное отношение
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пенсионерам помогли полицейские. Фото: ГУ МВД по Ростовской областиПенсионерам помогли полицейские. Фото: ГУ МВД по Ростовской области
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Патрульные из Шахт помогли пенсионерам поменять проколотое колесо. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Припаркованную на обочине дороги машину со спущенным колесом заметил старший сержант полиции Кирилл С., а также военнослужащие, которые находились неподалеку и совершали объезд территории.

Они помогли пожилому водителю заменить колесо. Сотрудники правоохранительных органов напомнили о необходимых мерах предосторожности для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в Ростовской области.

Застрявшие на дороге пенсионеры поблагодарила за неравнодушное отношение и помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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