Донские полицейские помогли застрявшим на дороге пенсионерам
Патрульные из Шахт помогли пенсионерам поменять проколотое колесо. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Припаркованную на обочине дороги машину со спущенным колесом заметил старший сержант полиции Кирилл С., а также военнослужащие, которые находились неподалеку и совершали объезд территории.
Они помогли пожилому водителю заменить колесо. Сотрудники правоохранительных органов напомнили о необходимых мерах предосторожности для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в Ростовской области.
Застрявшие на дороге пенсионеры поблагодарила за неравнодушное отношение и помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU