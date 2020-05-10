В Ростове-на-Дону планируют восстановить троллейбусный маршрут №7
В донскую столицу привезли третий троллейбус «Горожанин» с автономным ходом. Новая техника будет задействована на маршруте №7.Об этом сообщили в пресс-службе ростовской администрации
- В Ростове планируется восстановить троллейбусный маршрут №7 «Ц. Рынок – Ворошиловский – Нагибина – Ленина – Сельмаш», - отметили в ростовской мэрии.
Маршрут закрыли в городе два десятка лет назад. Некоторые участки контактной сети были повреждены.
Новые троллейбусы способны преодолевать расстояние в несколько десятков километров независимо от контактной сети. Эта функция позволит городским властям возобновить работу транспорта по старому направлению.
ИСТОЧНИК KP.RU