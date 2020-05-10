В Ростове-на-Дону планируют восстановить троллейбусный маршрут №7

10 Май 2020 2020-05-10T17:18:19+03:00

Новая техника будет задействована на маршруте №7

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В донскую столицу привезли третий троллейбус «Горожанин» с автономным ходом. Новая техника будет задействована на маршруте №7.Об этом сообщили в пресс-службе ростовской администрации

- В Ростове планируется восстановить троллейбусный маршрут №7 «Ц. Рынок – Ворошиловский – Нагибина – Ленина – Сельмаш», - отметили в ростовской мэрии.

Маршрут закрыли в городе два десятка лет назад. Некоторые участки контактной сети были повреждены.

Новые троллейбусы способны преодолевать расстояние в несколько десятков километров независимо от контактной сети. Эта функция позволит городским властям возобновить работу транспорта по старому направлению.

ИСТОЧНИК KP.RU