Баста перепел популярную песню военных лет

10 Май 2020 2020-05-10T20:34:18+03:00

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Самый популярный ростовский рэпер Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста, поздравил людей с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. Музыкальный подарок он опубликовал в своем профиле в Instagram.

bastaakanoggano "Темная ночь" в исполнении Басты

Рэпер спел в непривычной манере любимую многими песню военных лет. "Темная ночь" в исполнении музыканта пришлась по душе публике. Песня была сопровождена видеорядом. На кадрах поющего музыканта снимают с разных точек на черном фоне.

Многие фанаты пришли в восторг от песни рэпера и завалили его комплиментами: "Бит такой простой,но в самую душу", "Потрясающая песня именно в Вашем исполнении!", "Любимейшая песня. Спасибо!", "Просто шикарно, Василий", "Единственный достойный кавер современного артиста на песню военных времён. Все остальное, особенно «групповые варианты» это за гранью".

ИСТОЧНИК KP.RU